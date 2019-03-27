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TÜBİTAK Projelerinde “Kaf Dağı’na Yolculuk”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasında Beylikdüzü Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri Türkçe dalında hazırladıkları proje ile bölge sergisine katılmaya hak kazanarak çalışmalarını sergileme imkanı buldu.Bölgede sergilenmeye değer görülen 100 proje arasından Türkçe alanında sergilenmeye değer ilk 10’a girme başarısı gösteren “Kaf Dağı’na Yolculuk” isimli proje, kendi alanında ilçenin tek devlet okulu olma özelliği ile de dikkat çekti.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasında Beylikdüzü Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri Türkçe dalında hazırladıkları proje ile bölge sergisine katılmaya hak kazanarak çalışmalarını sergileme imkanı buldu.
Bölgede sergilenmeye değer görülen 100 proje arasından Türkçe alanında sergilenmeye değer ilk 10’a girme başarısı gösteren “Kaf Dağı’na Yolculuk” isimli proje, kendi alanında ilçenin tek devlet okulu olma özelliği ile de dikkat çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Sinan Siviş, “TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasında okulumuz öğrencilerinin ve öğretmenimizin göstermiş oldukları başarı okulumuz, ilçemiz ve ilimiz açısından çok önemlidir. Bölge finalinde birçok proje arasından ilk 100’e kalmamız başarımızın bir göstergesidir. Yeni kurulan bir kurum olmamıza rağmen çok önemli bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Projede görev alan Danışman Öğretmen Vasfiye Ateşoğlu ise ilk defa başvurdukları böylesine önemli bir etkinlikte Avrupa finalinde ilk 100 ve alanlarında ilk 10 arasına girmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.
Kaf Dağı’na Yolculuk Projesinde görevli öğrenciler Zeynep Ateşoğlu-Rabia Rumeysa Irmak da, kendi tasarladıkları bir masal oyununu sergilemenin mutluluk verici olduğunu ve kendilerini gururlandırdığını ifade ettiler.

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