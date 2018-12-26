TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri 2018 Töreni

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2002'den bugüne yaklaşık 240 bin bilim insanını desteklediklerini belirterek, "Kurumumuz tarafından 2002'de bugünkü sabit rakamlarla 150 milyon lira destek sağlanırken, 2018'de destek miktarımız 1,6 milyar liraya ulaşmıştır. Yani 10 katın üzerinde bir artış sağlanmıştır." dedi.

TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, kurumun 1966'dan bu yana "bilim", "özel", "hizmet" ve "teşvik" ödülleri verdiğini söyledi.

Kendisinin de 2005'te TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü almaya layık görüldüğünü ifade eden Mandal, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 yılı hedeflerine ulaşabilmesinin bilim temelli yüksek teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmasıyla mümkün olabileceğini, bu kapsamda TÜBİTAK'a büyük görev düştüğünü bildirdi.

Mandal, "Kurumumuz tarafından 2002'de bugünkü sabit rakamlarla 150 milyon lira destek sağlanırken, 2018'de destek miktarımız 1,6 milyar liraya ulaşmıştır. Yani 10 katın üzerinde bir artış sağlanmıştır." diye konuştu.