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TÜBİTAK ve TÜSEB işbirliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof.

TÜBİTAK ve TÜSEB işbirliği yapacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin’i ağırladı. Ziyarette ülkemizin sağlık alanındaki AR-GE çalışmalarına katkı sağlamak için iki kurum arasında gerçekleştirilecek etkin iş birliktelikleri ve ortak yürütülebilecek faaliyetler ele alındı.

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