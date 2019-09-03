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TÜBİTAK’ın 10 çalışanı hakkında FETÖ’den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam ettiği öğrenilen operasyonda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

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