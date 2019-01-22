HABER

"TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1,9 milyar lira"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Türkiye'de projeleri 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var" - "Birtakım proje desteklerini TÜBİTAK artık kendisi vermiyor, vermeyecek. Desteği bir firmaya, üniversiteye vermekten çok bir platforma vereceğiz, o platform hangi projelerin çalışılacağına, destekleneceğine kendisi karar verecek"

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de bilimsel projeleri destekleme tutarının 2002 yılında 154 milyon lira olduğunu belirterek, "Bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var." dedi.

Mandal, Arifiye Kültür Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Mühendislik Ar-Ge İnavasyon Kampı"na katıldı.

Burada 9 ilden gelen öğrencilere hitap eden Mandal, TÜBİTAK'ın dolaylı ya da direkt olarak yılda ulaştığı kişi sayısının 10 milyona yaklaştığını, bilim ve teknoloji alanında emek gösteren herkese değmeye çalıştıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın 4 ana eksende destek programının olduğunu anlatan Mandal, "Türkiye'de 2002 yılında destekleme tutarı 154 milyon lirayken bu rakam 1,9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var. Bunun en önemli kısmını akademik destek programlarımız içeriyor, biraz daha üniversitelerimizde yürütülen projeler yani." diye konuştu.

Kurumun son 15 yıl içerisinde elindeki bütçenin yüzde 90'ına yakınını üniversiteden ve sanayinden gelen projeleri desteklemeye kullandığını aktaran Mandal, hedef odağının yüzde 10 oranında tuttuğunu kaydetti.

Türkiye'nin düşük teknoloji ülkesinden, orta-yüksek teknoloji ülkesine geçmesinde TÜBİTAK'ın desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mandal, "Bunun kapasite geliştirme boyutunda tutulduğu sürece sürdürülebilirliği yok. Bunu bir üst aşamaya yüksek-teknolojiye dönüştürmek istiyorsak ki istiyoruz, desteklerimizin daha fazla hedef odaklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Yetkiyi devretmeye çalışıyoruz"

Kurumun geleceğe yönelik çalışma planlarından bahseden Mandal, şöyle devam etti:

"Orta-yüksek teknoloji üreten ülkeden yüksek teknoloji üreten ülkeye geçiş noktasında bilgi üretim yöntemlerimizi iyileştirmeye, insan kaynakları süreçlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK'ın desteklerinde artık bireyden daha çok, belli bir yerde ihtisaslaşmayı orada kritik bir kitlenin oluşmasına yönelik destek programları gerçekleşiyor. Birtakım proje desteklerini TÜBİTAK artık kendisi vermiyor, vermeyecek. Desteği bir firmaya, üniversiteye vermekten çok bir platforma vereceğiz, o platform hangi projelerin çalışılacağına, destekleneceğine kendisi karar verecek. Yetkiyi devretmeye çalışıyoruz."

Konuşmasının ardından Mandal, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

PARTNERBikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!Bikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!
Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kaybolduTarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal "4. KYK Tematik Kış Kampları" sakarya

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!

AK Parti’den aday gösterilmeyince istifa ettiler

Aday gösterilmeyince istifa ettiler!

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! 46 ilin risk derecesi düştü, 6 ilin yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

WhatsApp'ta erişim sorunu

WhatsApp'ta erişim sorunu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.