HABER

TUBİTAK’ta çalışan 4 mahrem imamın ifadeleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TUBİTAK’ta çalışan mahrem imam 4 mühendis ifadelerinde deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazına karşı çıktılarını söyledi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen mühendisler F.E., Z.E., Y.Ö.

Kocaeli’nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TUBİTAK’ta çalışan mahrem imam 4 mühendis ifadelerinde deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazına karşı çıktılarını söyledi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen mühendisler F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K.’nin kurumdaki mahrem örgütsel yapıyı tasarladıkları öğrenildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’i birkaç kez ziyaret ettiklerini söyleyen mühendisler, Gülen’in kendilerine kurum çalışanları tarafından deşifre olmamak için gerekirse Cuma namazı kılmamaları ile ilgili talimat verdiğini belirtti.
Yapılan incelemelerde 4 şüpheli mühendisin askerlere mahrem abilik yaptığı, kurumlarda terfi amaçlı himmet verip, himmet topladıkları tespit edildi. Şüpheli mühendislerin ev ve ofislerinde yapılan aramalarda, örgütten olan ve olmayanlara yönelik fişlemelerin yapıldığı çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve ifadelerinde örgüt hakkında bilgiler verdikleri öğrenildi.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Adıyaman’da ev hırsızları yakalandıAdıyaman’da ev hırsızları yakalandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1 milyon TL’lik akaryakıt hırsızlığıKocaeli’nin Körfez ilçesinde 1 milyon TL’lik akaryakıt hırsızlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.