TÜBİTAK’ta FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesi yapılanmasına yönelik 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum