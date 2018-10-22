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TÜBİTAK'ta usulsüz işe alım davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

FETÖ örgütlenmesi kapsamında TÜBİTAK'a usulsüz personel aldıkları gerekçesiyle aralarında eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz'ın da bulunduğu TÜBİTAK yöneticilerinin yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesi kapsamında TÜBİTAK'a usulsüz personel aldıkları gerekçesiyle aralarında eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak ve eski BİLGEM Başkanı Hasan Palaz'ın da bulunduğu 11 TÜBİTAK yöneticisinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak ile sanık avukatları ve müşteki TÜBİTAK avukatları katıldı.

Sanık Altunbaşak'ın avukatı söz alarak, müvekkilinin eşi ve çocukları Amerika'da yaşadığı için aile bağının koptuğunu savunarak, davanın uzaması ihtimali göz önünde bulundurularak Altunbaşak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu sanıklardan Cevdet Aydın da dolandırıcılık suçundan hakkında açılan davaya karşı ek savunma hazırlamak için süre istedi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlantı kurulan sanık Burhan Güneş ise avukatı olmadığını belirterek, yeni bir avukat tutup savunmasını yapmak istediğini söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Can, sanık Güneş'e savunmasını yapması için ek süre verilmesini, sanık Aydın'ın TÜBİTAK'tan aldığı maaşın net miktarının öğrenilmesini ve TÜBİTAK'ta usulsüz işe alınan 146 kişiden kaçının ByLock kullanıcısı olduğunun tespiti için ilgili yerlerden talepte bulunulmasını istedi.

Sanık Altunbaşak, dosyasının diğer sanıklardan ayrılarak hakkında karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Altunbaş'ın yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine ve sanık Aydın'a savunma yapması için ek süre tanınmasına karar verdi.

Sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve aranan sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ile kurum çalışanları Kadir Bülbül, Halil Can, Burhan Güneş, Behra Güler, "usulsüz olarak işe alındıkları" ifade edilen Cevdet Aydın ve Hasan Başaran hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İddianamede sanıklar Aydın ve Başaran'ın sahte lisans diplomalarıyla TÜBİTAK'ta işe başlatıldıkları belirtilerek, sanıklara "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık suçuna iştirak" suçlamaları yöneltiliyordu.

Palaz ile eski TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü yöneticisi Osman Kulak, eski Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın hakkında ayrı dava açılmıştı. İddianamede yürütme organının, "17-25 Aralık" olarak bilinen süreçte hükümeti devirmeye teşebbüs eden FETÖ'nün devlette kadrolaşmasını önlemek amacıyla, ikinci emre kadar personel alımının durdurulmasına ilişkin genelgeye rağmen sanıkların 116 kişiyi TÜBİTAK'ta işe başlattığı kaydediliyordu.

Mahkeme, iki dosyadaki iddiaların, sanıkların FETÖ örgütlenmesi kapsamında TÜBİTAK'a usulsüz personel alımına ilişkin olduğuna, iddialar ve delillerin birlikte değerlendirilmesinin uygun bulunduğuna hükmederek dosyaları birleştirmişti.

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