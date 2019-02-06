TÜBİTAK'taki FETÖ operasyonunda 4 mühendis adliyede (2)

CUMA NAMAZININ KILINMAMASINI İSTEMİŞLER

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen mühendisler F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K.'nin kurumdaki mahrem örgütsel yapıyı tasarladıkları belirtildi. 4 mühendisin birkaç kez FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret ettikleri ve Gülen'in, cuma namazının 'kurum çalışanlarınca deşifre olmamak için gerekirse kılınmayacağı' ile ilgili talimatını örgüt mensuplarına ilettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca askerlere 'mahrem abi'lik yaptığı, kurumlarda terfi amaçlı himmet verip, himmet topladıkları tespit edildi.

FİŞLEME YAPMIŞLAR

Şüpheli mühendislerin ev ve ofislerinde yapılan aramalarda, örgütten olan ve olmayanlara yönelik fişlemelerin yapıldığı çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve ifadelerinde örgüt hakkında bilgiler verdikleri öğrenildi.

