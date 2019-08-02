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TÜBİTAK’tan OMÜ’lü akademisyene ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Doç.

TÜBİTAK’tan OMÜ’lü akademisyene ödül

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, ‘TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” ve “2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü”ne ilişkin 2019 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.
TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılında 4 Bilim Ödülü, 11 Teşvik Ödülü ile Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesine karar verildi.
Değerlendirmeler sonucunda “Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri” alanında Sosyal Bilimler alanında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ödüle layık görüldü.
OMÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde görevli , Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, “Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi kuramı çerçevesinde kariyer uyumluluğu, çalışma iradesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı çerçevesinde kariyer karar verme özyeterliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülüne layık görüldü.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ı yapmış olduğu çalışmalar, araştırmalar ve sonucunda aldığı teşvik ödülü için tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.

TÜBİTAK’tan OMÜ’lü akademisyene ödül

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