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  4. Tudor, Kızıldeniz'e gömüldü! Husiler görüntüleri paylaşıp tehdit etti: Daha büyüğü gelecek!

Tudor, Kızıldeniz'e gömüldü! Husiler görüntüleri paylaşıp tehdit etti: Daha büyüğü gelecek!

20.06.2024 07:50
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e geçmek isteyen Tudor isimli gemiyi batırdı. 18 Haziran'da gerçekleşen saldırının görüntülerini paylaşan Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, "Daha büyüğü gelecek, bizde fazlası var." ifadesini kullandı.

Tudor, Kızıldeniz'e gömüldü! Husiler görüntüleri paylaşıp tehdit etti: Daha büyüğü gelecek!

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de düzenledikleri saldırıyla Tutor adlı gemiyi batırdı. Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından, 13 Haziran'da "İsrail limanlarına erişimin yasaklanması" kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef aldıkları geminin görüntülerini yayınladı.

Seri, Yunan firmasına ait Liberya bandıralı gemiye "2 silahlı insansız deniz aracıyla saldırı düzenlendiğini" belirtti.

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YENİ TEHDİT: "DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

Yahya Seri, "Daha büyüğü gelecek, bizde fazlası var." ifadesini kullandı.

Tutor adlı geminin ana güverte ve orta kısmına yapılan saldırının yer aldığı kayıtlar, geminin gördüğü zararın boyutlarını ortaya koyuyor.

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Geminin, oluşan hasar nedeniyle 18 Haziran'da battığı öğrenilmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

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Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

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ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Husiler gemi kazası
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