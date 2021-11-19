Tufan Taştan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

2010’da iletişim fakültesinde çift ana dal programına başlayan Tufan Taştan, birçok tiyatro ekibinde yönetmen, dramaturg ve oyuncu olarak yer aldı. Bazı gazete ve dergilerde de kültür-sanat yazıları yazan Tufan Taştan, birçok kısa film ve belgesele imza attı.

TUFAN TAŞTAN KİMDİR?

27 Haziran 1988’de Ankara’da doğan Tufan Taştan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik öğretmenliği bölümünü ve Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri bölümünü yarıda bırakmasının ardından 2008’de girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2010’da başladığı İletişim Fakültesi çift ana dal programını başarıyla tamamlayan Tufan Taştan, birçok tiyatro ekibinde oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli gazeteler ve dergiler için kültür-sanat alanında yazılar kaleme alan Tufan Taştan, üniversite dönemlerinde çalışmalarına başladığı Yapım-eki’ni şirketleştirerek; yönetmenlik, senarist ve yapımcılığını üstlendiği Tersi ve Yüzü (2009), Sessiz Sinema (2010), Ve Jülyet (2011), +Değer (2012) gibi kısa filmlere ve DİSK ortaklığında Bir Uzun Havadır Direniş (2012) adındaki belgesel filmine imza attı.

Birçok ödül kazanan Tufan Taştan, en son 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Shorts TV’nin gerçekleştirdiği ‘Pitch’ adındaki yarışmada Birincilik Ödülü aldı. Tufan Taştan, Mayıs 2012 yılında proje sahipliğini üstlendiği, Ankara’nın modern sanatlar merkezi CerModern bünyesinde, sinema ve audiovizüel sanatlar faaliyetlerini kapsayan CAVA (Cinema and Audio Visual Arts) Enstitüsü’nün Yapım-eki adına Program Yönetmenliğini ve İcra Kurulu Üyeliğini sürdürdü.

YÖNETTİĞİ FİLMLER

Sen Ben Lenin - 2021 .... Uzun Kurmaca

YÖNETTİĞİ BELGESEL FİLMLER

Bir Uzun Havadır Direniş - 2012 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan

YÖNETTİĞİ KISA FİLMLER

8th BBB Short Film Festival, Brussels, Official Selection. 2017

Söz Uçar (Words Fly Away) - 2017 .... Kurmaca, 00:04:26

AFSAD Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2017 Seattle Turkish Film Festival, STFF Shorts 2017, The Winner Film. 2017

Pakistan International Film Festival, Official Selection. 2017 Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, Finalist. 2017

Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2018 !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, Türkiye’den Kısalar, Buz Kesmiş Dünyalar, Atan Kalpler 4. Marmaris Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 201829. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Yarışma Filmi. 2018

Vitrin - 2014 .... Kurmaca, 00:14:00

Eurodesk Uluslararası Kapadokya Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, En İyi Film Ödülü. 2015 Boğaziçi Film Festivali, UBSD Yapım Destek Fonu Yarışması Bölümü, Gösterim. 2014 Rotary Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015 Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2015 Montreal Türk Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2015 Altın Baklava Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015 İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Yarışma, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015 Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, Finalist. 2015 Berlin Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2016

Bir Kelime (One Word) - 2013

Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca)

Marmaris Kısa Film Festivali, Deneysel Dalı, İkincilik Ödülü. 2014

Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, İkincilik Ödülü. 2014 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kısa Film Dalı, Finalist. 2013 İstanbul Kısa Film Festivali, Deneysel Dalı, Finalist. 2013 Sinepark Kısa Film Festivali, Alabora Kategorisi, Finalist. 2013 Ankara Film Festivali, Belgesel Gösterim. 2014 Berlin Altın Ayı Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2014

Değer - 2012 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan

Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca)

ODTÜ Film Festivali '12, OFF’12 Yılın En İyi Kısa Filmi Ödülü. 2012 Yılmaz Güney Film Festivali, Kısa Film Kategorisi, Finalist. 2012 İstanbul Kısa Film Festivali, Gösterim. 2012 İşçi Filmleri Festivali, Özel Seçki. 2012 Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması, Finalist. 2012 Uluslararası KısaCa öğrenci Filmleri Festivali, Finalist. 2012 İstanbul Ulusal Kısa Film Festivali, Finalist, 2012 Yılmaz Güney Film Festivali, Kısa Film Kategorisi, Gösterim Seçkisi. 2012 Sinemardin Uluslararası Mardin Film Festivali, Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2012 Marmaris Kısa Film Festivali, Gösterim. 2014

Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca) ODTÜ Film Festivali '12, OFF’12 Yılın En İyi Kısa Filmi Ödülü. 2012

Ve Jülyet - 2011 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan

Yapımcı, Yönetmen, Senarist, Oyuncu (Kurmaca)

Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kısa Film Yarışması, Finalist. 2011

ODTÜ Film Festivali '12, Finalist. 2012 Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması, Finalist. 2011

Koç Üniversitesi Öğrenci Filmleri Yarışması, Finalist. 2011

Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali, Gösterim. 2011 Kısadan Hisse Kısa Film Günleri, Gösterim. 2012 İstanbul Ulusal Kısa Film Festivali, Finalist, 2012

Süleyman Demirel Üniversitesi Büyülü Fener Kısa Film Seçkisi. 2011

İstanbul Uluslararası 23. Kısa Film Festivali, Yarışma Filmi. 2011

Balıkesir 5. Sinema Günleri, Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2011 Karaburun Bilim Kongresi Film Gösterimleri, Gösterim. 2011

Sessiz Sinema - 2010 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan

Yapımcı, Yönetmen, Senarist, Oyuncu (Kurmaca)

İşçi Filmleri Festivali, Türkiye'den Kısa Filmler, Gösterim. 2010

Vicdan Filmleri Yarışması, Finalist. 2010

Balıkesir 5. Sinema Günleri, Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2011 İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, Finalist. 2010 Uluslararası KısaCa öğrenci Filmleri Festivali, Finalist. 2010

Mimarlığın Sosyal Formu, Gösterim. 2010 Festivadi, Gösterim. 2010 Karaburun Bilim Kongresi Film Gösterimleri, Gösterim. 2011

Tersi ve Yüzü - 2009 .... Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca)