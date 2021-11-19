Tufan Taştan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

2010’da iletişim fakültesinde çift ana dal programına başlayan Tufan Taştan, birçok tiyatro ekibinde yönetmen, dramaturg ve oyuncu olarak yer aldı. Bazı gazete ve dergilerde de kültür-sanat yazıları yazan Tufan Taştan, birçok kısa film ve belgesele imza attı.
TUFAN TAŞTAN KİMDİR?
27 Haziran 1988’de Ankara’da doğan Tufan Taştan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik öğretmenliği bölümünü ve Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri bölümünü yarıda bırakmasının ardından 2008’de girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
2010’da başladığı İletişim Fakültesi çift ana dal programını başarıyla tamamlayan Tufan Taştan, birçok tiyatro ekibinde oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli gazeteler ve dergiler için kültür-sanat alanında yazılar kaleme alan Tufan Taştan, üniversite dönemlerinde çalışmalarına başladığı Yapım-eki’ni şirketleştirerek; yönetmenlik, senarist ve yapımcılığını üstlendiği Tersi ve Yüzü (2009), Sessiz Sinema (2010), Ve Jülyet (2011), +Değer (2012) gibi kısa filmlere ve DİSK ortaklığında Bir Uzun Havadır Direniş (2012) adındaki belgesel filmine imza attı.
Birçok ödül kazanan Tufan Taştan, en son 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Shorts TV’nin gerçekleştirdiği ‘Pitch’ adındaki yarışmada Birincilik Ödülü aldı. Tufan Taştan, Mayıs 2012 yılında proje sahipliğini üstlendiği, Ankara’nın modern sanatlar merkezi CerModern bünyesinde, sinema ve audiovizüel sanatlar faaliyetlerini kapsayan CAVA (Cinema and Audio Visual Arts) Enstitüsü’nün Yapım-eki adına Program Yönetmenliğini ve İcra Kurulu Üyeliğini sürdürdü.
YÖNETTİĞİ FİLMLER
Sen Ben Lenin - 2021 .... Uzun Kurmaca
YÖNETTİĞİ BELGESEL FİLMLER
Bir Uzun Havadır Direniş - 2012 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan
YÖNETTİĞİ KISA FİLMLER
8th BBB Short Film Festival, Brussels, Official Selection. 2017
Söz Uçar (Words Fly Away) - 2017 .... Kurmaca, 00:04:26
- AFSAD Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2017
- Seattle Turkish Film Festival, STFF Shorts 2017, The Winner Film. 2017
Pakistan International Film Festival, Official Selection. 2017
- Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, Finalist. 2017
Bölümü, Gösterim Seçkisi. 2018
- !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, Türkiye’den Kısalar, Buz Kesmiş Dünyalar, Atan Kalpler 4. Marmaris Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 201829. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Yarışma Filmi. 2018
Vitrin - 2014 .... Kurmaca, 00:14:00
- Eurodesk Uluslararası Kapadokya Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, En İyi Film Ödülü. 2015
- Boğaziçi Film Festivali, UBSD Yapım Destek Fonu Yarışması Bölümü, Gösterim. 2014
- Rotary Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015
- Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2015
- Montreal Türk Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2015
- Altın Baklava Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015
- İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Yarışma, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015
- Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, Finalist. 2015
- Berlin Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2016
Bir Kelime (One Word) - 2013
Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca)
- Marmaris Kısa Film Festivali, Deneysel Dalı, İkincilik Ödülü. 2014
Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, İkincilik Ödülü. 2014
- Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kısa Film Dalı, Finalist. 2013
- İstanbul Kısa Film Festivali, Deneysel Dalı, Finalist. 2013
- Sinepark Kısa Film Festivali, Alabora Kategorisi, Finalist. 2013
- Ankara Film Festivali, Belgesel Gösterim. 2014
- Berlin Altın Ayı Film Festivali, Türkiye Standı, Gösterim. 2014
- Değer - 2012 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan
Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca)
ODTÜ Film Festivali '12, OFF’12 Yılın En İyi Kısa Filmi Ödülü. 2012
- Yılmaz Güney Film Festivali, Kısa Film Kategorisi, Finalist. 2012
- İstanbul Kısa Film Festivali, Gösterim. 2012
- İşçi Filmleri Festivali, Özel Seçki. 2012
- Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması, Finalist. 2012
- Uluslararası KısaCa öğrenci Filmleri Festivali, Finalist. 2012
- İstanbul Ulusal Kısa Film Festivali, Finalist, 2012
- Yılmaz Güney Film Festivali, Kısa Film Kategorisi, Gösterim Seçkisi. 2012
- Sinemardin Uluslararası Mardin Film Festivali, Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2012
- Marmaris Kısa Film Festivali, Gösterim. 2014
Ve Jülyet - 2011 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan
Yapımcı, Yönetmen, Senarist, Oyuncu (Kurmaca)
- Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kısa Film Yarışması, Finalist. 2011
ODTÜ Film Festivali '12, Finalist. 2012
- Okan Üniversitesi Kısa Film Yarışması, Finalist. 2011
Koç Üniversitesi Öğrenci Filmleri Yarışması, Finalist. 2011
Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali, Gösterim. 2011
- Kısadan Hisse Kısa Film Günleri, Gösterim. 2012
- İstanbul Ulusal Kısa Film Festivali, Finalist, 2012
Süleyman Demirel Üniversitesi Büyülü Fener Kısa Film Seçkisi. 2011
İstanbul Uluslararası 23. Kısa Film Festivali, Yarışma Filmi. 2011
Balıkesir 5. Sinema Günleri, Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2011
- Karaburun Bilim Kongresi Film Gösterimleri, Gösterim. 2011
Sessiz Sinema - 2010 / Ozan Yıldırım, Tufan Taştan
Yapımcı, Yönetmen, Senarist, Oyuncu (Kurmaca)
- İşçi Filmleri Festivali, Türkiye'den Kısa Filmler, Gösterim. 2010
Vicdan Filmleri Yarışması, Finalist. 2010
Balıkesir 5. Sinema Günleri, Kısa Film Gösterim Seçkisi. 2011
- İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, Finalist. 2010
- Uluslararası KısaCa öğrenci Filmleri Festivali, Finalist. 2010
Mimarlığın Sosyal Formu, Gösterim. 2010
- Festivadi, Gösterim. 2010
- Karaburun Bilim Kongresi Film Gösterimleri, Gösterim. 2011
Tersi ve Yüzü - 2009 .... Yapımcı, Yönetmen, Senarist (Kurmaca)
- Festivadi, Özel Gösterim. 2009
- İşçi Filmleri Festivali, Türkiye'den Kısa Filmler. 2010
- Rotaract Kısa Film Festivali, Katılım. 2010
- Rotary Short Film Festival, Katılım. 2010
Mimarlığın Sosyal Formu, Gösterim. 2010
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