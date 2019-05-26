Tufanbeyli fırtınanın yaralarını sarıyor

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan fırtına nedeniyle çatısı uçan bazı okul, ev ve iş yerleri için devlet harekete geçti. Maddi zarara neden olan fırtına cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tufanbeyli’de 24 Mayıs Cuma günü etkili olan kuvvetli fırtına bazı ev, okul ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Camisi’nin çatısı uçtu. Kuvvetli fırtınada ayrıca Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek Okuluna ait uygulama ve araştırma serası ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin de duvarları yıkıldı.

Fırtınadan sonra Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bilgi aldı. Ergü vatandaşlara, kaymakamlıktan hasar tespiti için yetkililerin geleceğini, onlara tespit için yardımcı olmalarını ve mutlaka hasarlarını kayıt altına aldırmalarını gerektiğini söyledi. Ergü, hasar tespitinin ardından devletin zararları karşılayacağını da dile getirdi.

Bu arada fırtınanın vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.