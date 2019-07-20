Tufanbeyli’deki silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan çocuktan biri hayatını kaybetti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde ilçe merkezi İstiklal Mahallesi’nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Çıkan silahlı kavgada Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak, yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Adana’ya sevk edilmişti. Yaralılardan durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirilerek burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana’ya gönderildi. Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine götürülmüştü. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

