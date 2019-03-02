Kütahya'da, tamir ettirdiği tüfeğini denerken tüfeği ateş alan ve arkadaşını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıklı Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı esnaflarından R.N, tamir ettirdiği tüfeğini çay ocağında denediği sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, orada bulunan arkadaşı H.G'nin boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan H.G, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

R.N, olayın ardından çarşıdaki görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.

R.N'nin ilk ifadesinde, bozuk olan tüfeğini tamirden yeni aldığını, denemek için doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşını kazara vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

