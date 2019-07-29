HABER

Tüfeği kazara ateş alan kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Tüfeği kazara ateş alan kişi yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de domuz avına giden 3 kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nuri K, iki kuzeniyle ilçeye bağlı Baraklı köyü Sarıyaka mevkisinde traktörle domuz avına çıktı.

Nuri K, traktör hareket halindeyken elindeki tüfek kazara ateş aldı.

Başına saçma isabet eden Nuri K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nuri K'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Gedelek’te gelenek sürüyorGedelek’te gelenek sürüyor
Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir belediyesine yürüdüMaaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir belediyesine yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av Delice kırıkkale kuzen

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.