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Tüfeğini temizlerken babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, Atakan S.

Tüfeğini temizlerken babasını öldürdü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Atakan S. (20) av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokununca babası Mehmet S.'yi (60) göğsünden vurdu. Mehmet S. hastanede hayatını kaybederken, Atakan S. gözaltına alındı.
Olay, dün gece Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan S., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki babası Mehmet S.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet S. kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralandığı belirlenen Mehmet S. İlk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma Atakan S.'yi gözaltına aldı. Atakan S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirdi.

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Tüfeğini temizlerken babasını öldürdü

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