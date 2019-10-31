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Tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Samsun’da iki arkadaşı ortak olarak açtıkları iş yerinde pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi.

Tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Samsun’da iki arkadaşı ortak olarak açtıkları iş yerinde pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’ndeki bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (24) ile arkadaşı F.K. (27) birlikle ortak olarak oto yıkama iş yeri açtı. İş yerinin açılışının ilk günü pompalı tüfekle saldırıya uğrayan M.G. sırtından, F.K. ise bacağından yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı 28 yaşındaki F.K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan F.K., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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