Tüfekle 2 kızını yaralayan baba tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki kızını av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, av tüfeğiyle 2 kızına ateş ettikten sonra gözaltına alınan M.K.S'nin (45) Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği İzmir Adliyesinde tutuklandı.

Bu arada, hastanedeki tedavileri devam eden 2 kardeşin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

- Olay

Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden dün silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı halde bulunan M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S. (16) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili baba M.K.S. gözaltına alınmıştı.

