HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

31.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tüfekle açılan ateş sonucu E.K.(20), babası S.K.(48) ile H.G.(52) adlı kadın bacaklarından vurularak yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, tüfekle ateş açtığı iddia edilen S.Ş.(23) kaçtı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.Ş.’yi dün yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ş. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ş. tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Melek İpek’in 112 görevlisiyle görüşmesi ortaya çıktı! 'Kocamı vurdum, çabuk yetişin'

Melek İpek’in 112 görevlisiyle görüşmesi ortaya çıktı!

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Artık İstanbul'un' diyerek paylaştı: '9 Kur'an-ı Kerim satın aldık'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Artık İstanbul'un' diyerek paylaştı

Kahreden haber! Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Şuşa' mesajı

Kumar oynarken basıldılar! Gelenlerin polis olduğunu fark etmeyince...

Kumar oynarken basıldılar! Polisleri fark etmeyince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.