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Tüfekle amcasını vurdu

16.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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Tüfekle amcasını vurdu

Samsun’da 20 yaşındaki genç, amcasına tüfekle ateş açarak yaraladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde dün gece meydana geldi.

Samsun’da 20 yaşındaki genç, amcasına tüfekle ateş açarak yaraladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki M.S.T., amcası M.T.’ye (70) tüfekle ateş açarak sol bacağından yaraladı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S.T. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan genç, bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.ST. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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