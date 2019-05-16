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Tüfekle ateş açıp, elektrik tellerini kopardı, intiharı kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açıp, elektrik tellerini koparan, ardından da intihara kalkışan Müslüm U.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açıp, elektrik tellerini koparan, ardından da intihara kalkışan Müslüm U. (36), polisin iknası sonucu eylemine son verdi. Olay, gece geç saatlerde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm U., pompalı tüfekle sokakta peş peşe ateş açıp, elektrik tellerini kopardı. Silah seslerini duyan ve elektrikleri kesilen mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Müslüm U., bu kez de intihar edeceğini söyledi. Ailevi sorunları nedeniyle ölmek istediğini belirten Müslüm U., uzun süre direndi. Müslüm U., önce kola, ardından da kullandığı ilaçların getirilmesini istedi. İlaçları aldıktan sonra teslim olan Müslüm U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkili elektrik firması personelinin çalışmasıyla elektrik tellerinin tamir edildikten sonra mahalleye yeniden elektrik verildi.

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