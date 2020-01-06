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  4. Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı

Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Samsun’da pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldırınca gözaltına alındı.

Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki B.K. pompalı tüfekle havaya ateş açtığı sırada olaya Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler müdahale etti. Görevli 3 bekçiye saldırıp mukavemette bulunduğu iddia edilen B.K. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

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Samsun Bekçi

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