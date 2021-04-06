HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yapan şahıs tutuklandı

Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yapan şahıs tutuklandı

06.04.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle yaralayan, daha sonra evinin balkonunda elinde tüfekle basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yapan şahıs tutuklandı

Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle yaralayan, daha sonra evinin balkonunda elinde tüfekle basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Recep M., Bafra ilçesindeki evini 47 bin liraya satıp bir kişi ile ortak çanta imalatı işine girdi. İşler iyi gitmeyince Recep M., ortak iş yaptığı kişi ile tanışmasına sebep olan dekorasyon işi yapan C.K.’nin iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Recep M., yanında getirdiği tüfekle 3 el ateş edip C.K.’yi bacaklarından yaraladı. C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Recep M. daha sonra polisi telefonla arayarak sivil polis ve basın mensubu istedi. Olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi ve olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ancak, Recep M.’nin olay yerine yakın bir apartmanın 2. katındaki balkonda elinde tüfek intihara kalkıştığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çelik yelek giyerek müzakereci çağırdı. Bu kez Recep M. basın mensuplarının gelmesi halinde onlara açıklama yapıp teslim olacağını söyledi. Olay yerinde balkondan basın mensuplarına açıklama yapan Recep M., daha sonra polise teslim oldu.
Polis aracına götürülen zanlı, "Bunlar ölümü hak etti. Ama ben çocuklarına bağışladım. Eğer ben çıkana kadar evimin parası ödenmezse kafalarına sıkacağım" dedi.
Gözaltına alınan Recep M. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan Recep M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Recep M., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
İğrenç olay! Hastaneye kaldırılınca ortaya çıktıİğrenç olay! Hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi toprak altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Denizli'de iğrenç olay! Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki çocuğa istismar ortaya çıktı

İğrenç olay! Hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

6 Nisan korona tablosu

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.