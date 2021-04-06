HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyede

Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyede

06.04.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle vuran, daha sonra evinin balkonunda elinde tüfekle basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Tüfekle bir kişiyi vurup balkonunda basına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyede

Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tüfekle vuran, daha sonra evinin balkonunda elinde tüfekle basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Recep M., Bafra ilçesindeki evini 47 bin liraya satıp bir kişi ile ortak çanta imalatı işine girdi. Ancak işler iyi gitmedi. Recep M. ortak iş yaptığı kişi ile tanışmasına sebep olan, dekorasyon işi yapan C.K.’nin iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Recep M., yanında getirdiği tüfekle 3 el ateş edip C.K.’yi bacaklarından yaraladı. C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Recep M. daha sonra polisi telefonla arayarak sivil polis ve basın mensubu istedi. Olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi ve olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ancak, Recep M.’nin olay yerine yakın bir apartmanın 2. katındaki balkonda elinde tüfek intihara kalkıştığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çelik yelek giyerek müzakereci çağırdı. Bu kez Recep M. basın mensuplarının gelmesi halinde onlara açıklama yapıp teslim olacağını söyledi. Olay yerinde balkondan basın mensuplarına açıklama yapan Recep M., daha sonra polise teslim oldu.
Ters kelepçe takılıp polis aracına götürülen zanlı, "Bunlar ölümü hak etti. Ama ben çocuklarına bağışladım. Eğer ben çıkana kadar evimin parası ödenmezse kafalarına sıkacağım" dedi.
Gözaltına alınan Recep M. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan Recep M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk ettiKenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ne zaman?

Yalova'dan flaş uzaktan eğitim kararı

Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı

Dehşeti yaşadı! Kafesten kaçan maymun otel görevlisini tanınmaz hale getirdi

Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı

Meteoroloji uzmanından Perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Meteoroloji uzmanından uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.