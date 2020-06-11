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Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 22:02 | Son Güncelleme

Uşak’ın Eşme ilçesinde psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından olay yerine gelen biri polis 2 bekçiyi tüfekle vurdu. Yaralılara müdahale eden sağlık personelinin ağır yaralı bekçinin bilincini kaybetmemesi için ismini haykırarak onun ayık kalmasını sağması duygulandırdı.

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Olay, akşam saatlerinde Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan bir kişinin evinden silah gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ekipleri ve bekçiler geldi.

2 BEKÇİ VE 1 POLİSİ VURDU

Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlı evin penceresinden ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda bir polis omzundan, bir bekçi ayağından diğer bekçi ise kafasından vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

HEMŞİRENİN HAYKIRIŞI DUYGULANDIRDI

Gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastane giderken başından ağır yaralanan bekçinin bilinç kaybı yaşamaması için hemşirenin haykırışı duygulandırdı. Hemşirenin bekçinin uyumaması yüksek sesle onun ismini haykırarak bağırması dikkat çekti.

BAŞINDAN VURULAN BEKÇİNİN DURUMU KRİTİK

Edinilen ilk bilgiye göre annenin durumunun iyi olduğu, başından vurulan bekçinin sağlık durumunun kritik olduğu diğer iki güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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