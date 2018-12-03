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Tüfekle intihar girişiminde bulundu, polise 'Beceremedim' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A. (43), av tüfeğini kendisine doğrultarak, ateşledi. İntihar girişiminden merminin sol omuzuna isabet etmesiyle yaralı kurtulan Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi. Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Akdere Sokak'taki bir evde yaşandı. Yaklaşık 5 aydır işsiz olduğu bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A., evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini kendisine doğrultarak, ateşledi. Sol omuzundan vurularak yaralanan Cemal A. kanlar içinde yere yığıldı. Aynı dakikalarda eve gelen Dürdane A., eşini kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal A. tedavi altına alındı. Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi. Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Cemal A.'nın 2 yıl önce de İnönü Caddesi'nde bir iş yerinin çatısından sarkarak, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı.

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