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Tüfekle oynarken 4 yaşındaki kardeşini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki bir çocuk, evde oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdü.Olay Afyonkarahisar’ın Sahipata mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki bir çocuk, evde oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdü.
Olay Afyonkarahisar’ın Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki B.G.B., evde bulanan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. B.G.B.’nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar o sırada yanında bulunan 4 yaşındaki kardeşi U.B.B.’ye isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk, ailesinin haber etmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakında bulanan özel bir hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki U.B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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