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Tüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Sivas'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B. (13), hayatını kaybetti.

Tüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurdu

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B., evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Berat B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sivas av tüfeği Berat B.

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