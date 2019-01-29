Tüfekle oynayan çocuk ağzından yaralandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Torul ilçesinde ikamet eden 7 yaşındaki Y.G, annesiyle Şiran ilçesinin Telme köyünde yaşayan dedesi Mustafa Şahin'i ziyarete gitti.
Dedesine ait evin salonunda yalnız başına oynadığı sırada kanepenin altında bulunan av tüfeğini eline alan Y.G, tüfeğin ateş alması sonucu ağzından yaralandı.
Yakınları tarafından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
Y.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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