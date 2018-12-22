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Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 23:05 | Son Güncelleme

BARTIN'da, iddiaya göre oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 14 yaşındaki A.O., ağır yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde Bartın Kutlubeyyazıcılar köyünde meydana geldi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, iddiaya göre oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 14 yaşındaki A.O., ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bartın Kutlubeyyazıcılar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tüfekle oynayan A.O., kazara silahın ateş almasıyla başından vuruldu. Yaralanan A.O.'yu gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi A.O.'yu ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan A.O. tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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