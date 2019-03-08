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Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, babasının av tüfeği ile oynarken kendini vurdu.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, babasının av tüfeği ile oynarken kendini vurdu. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Yavuzeli’nin Ballık Mahallesi’nde oturan 7. sınıf öğrencisi Mehmet Çavuş Değer (12), babasına ait ruhsatlı tek namlulu av tüfeği ile oynarken tüfek ateş aldı. Silah sesi üzerine odaya giren ailesi ve yakınları, bir haftadır okula gitmediği öğrenilen Değer’i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Gaziantep il Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Değer’in yakınları sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan baba Mustafa Değer ise hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu
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