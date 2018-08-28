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Tüfekle oynayan kız çocuğu, kardeşini bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, babasına ait tüfekle oynayan kız çocuğu B.A.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, babasına ait tüfekle oynayan kız çocuğu B.A. (12), tüfeğin kazara ateş alması sonucu erkek kardeşi T.A.'yı (8) bacağından vurarak yaraladı.
Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A.'nın, oynadığı babası Mustafa A.'ya ait av tüfeği ateş aldı. Saçmalara hedef olan küçük kızın erkek kardeşi T.A. bacağından vurularak yaralandı. Yaralı çocuk, götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında av tüfeğine jandarma ekiplerince el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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