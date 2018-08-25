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Tüfekle şakalaşırken eşinin ölümüne neden olan koca: Çok pişmanım (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şakalaşırken av tüfeğiyle kazara eşi Mine İ.'nin (19) ölümüne neden olan Suriyeli Seyfullah İ.

SERBEST BIRAKILDI
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şakalaşırken av tüfeğiyle kazara eşi Mine İ.'nin (19) ölümüne neden olan Suriyeli Seyfullah İ. (21), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Seyfullah İ., eşini istemeden vurduğunu ve pişman olduğunu yineledi. Seyfullah İ. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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