Tüfekle şakalaşırken eşinin ölümüne neden olan koca: Çok pişmanım (2)

SERBEST BIRAKILDI
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şakalaşırken av tüfeğiyle kazara eşi Mine İ.'nin (19) ölümüne neden olan Suriyeli Seyfullah İ. (21), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Seyfullah İ., eşini istemeden vurduğunu ve pişman olduğunu yineledi. Seyfullah İ. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!
Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum