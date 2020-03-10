Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede de tehdit etti

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre,

Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili tartışamaya başladı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

AVUKATLARDAN İDDİANAMEYE İTİRAZ

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi ile şikayetçi Hatun Koç ve avukatları katıldı. Koç'un avukatları, sanığın daha önce de müvekkillerini bıçakla öldürmeye çalıştığını bu nedenle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava olduğunu bildirerek, Yarbi'nin cezaevinden gönderdiği tehdit içerikli mektupları delil olarak sundular. Avukatlar, "Sanık cezaevinden tehditlerine devam etmektedir. Çıktığı takdirde müvekkilimizi üçüncü defa öldürmeyi deneyecek" dediler.