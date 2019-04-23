Tüfekle vurulan gebe tilki öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tedavi için getirildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) ölen gebe tilkinin, vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan bir tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin, AKÜREM’e getirdiği tilki tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan tilkinin, yapılan muayenede gebe olduğu belirlendi.

Bitkin düşen tilkinin çekilen röntgeninde vücudunda çok sayıda saçma tanesine rastlandı. Tilki, sürdürülen tedavisine karşın kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, gebe tilkinin ölümünün, ekosistem için büyük kayıp olduğunu belirtti.

Kandır, tilkinin kendilerine köpek saldırısı olarak getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Öncelikle köpek saldırısı nedeniyle geldiğini düşünerek genel bir muayyene ve tedavi uygulamaya başladık ama durum o kadar basit görünmüyordu. Daha geniş kapsamlı araştırma yaptığımızda, röntgen sonuçlarında hayvanın vurulmuş olduğunu gördük. Bedeninde birçok saçma parçası vardı. Sonrasında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Dişi bir tilkiydi. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Tilkinin ölümüyle, doğuramadığı yavruları da öldü. Ekosisteme bu kadar katkı sağlayan yaban hayvanlarının vurulmaları bizler için büyük tehdittir."

