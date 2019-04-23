HABER

Tüfekle vurulan gebe tilki öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve tedavisi için getirildiği AKÜREM'de ölen gebe tilkinin, vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tedavi için getirildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) ölen gebe tilkinin, vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan bir tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin, AKÜREM’e getirdiği tilki tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan tilkinin, yapılan muayenede gebe olduğu belirlendi.

Bitkin düşen tilkinin çekilen röntgeninde vücudunda çok sayıda saçma tanesine rastlandı. Tilki, sürdürülen tedavisine karşın kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, gebe tilkinin ölümünün, ekosistem için büyük kayıp olduğunu belirtti.

Kandır, tilkinin kendilerine köpek saldırısı olarak getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Öncelikle köpek saldırısı nedeniyle geldiğini düşünerek genel bir muayyene ve tedavi uygulamaya başladık ama durum o kadar basit görünmüyordu. Daha geniş kapsamlı araştırma yaptığımızda, röntgen sonuçlarında hayvanın vurulmuş olduğunu gördük. Bedeninde birçok saçma parçası vardı. Sonrasında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Dişi bir tilkiydi. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Tilkinin ölümüyle, doğuramadığı yavruları da öldü. Ekosisteme bu kadar katkı sağlayan yaban hayvanlarının vurulmaları bizler için büyük tehdittir."

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
Küçükoğlu Holding, 23 Nisan'da çocukları unutmadıKüçükoğlu Holding, 23 Nisan'da çocukları unutmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır avcı Tilki yaban hayvanı

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.