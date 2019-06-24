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Tüfekle vurulan güvercin otele sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bodrum’da havalı tüfekle vurulduğu tahmin edilen beyaz taklacı güvercin, Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan bir otele sığındı.Tüfekle vurularak yaralandığı düşünülen beyaz bir güvercin, Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Kavala Stüdyo Otel’e sığındı.

Tüfekle vurulan güvercin otele sığındı

Bodrum’da havalı tüfekle vurulduğu tahmin edilen beyaz taklacı güvercin, Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan bir otele sığındı.
Tüfekle vurularak yaralandığı düşünülen beyaz bir güvercin, Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Kavala Stüdyo Otel’e sığındı. Otelin bahçesinde bilardo masası üzerine konan taklacı beyaz güvercinin uçamadığını gören otel sahibi Orhan Kavala, eli ile yakaladığı güvercinin kanadından yaralandığını gördü. Kavala, güvercini alarak Bodrum Belediyesi hayvan barınağına teslim etti. Barınakta bulunan veteriner hekimler tarafından tedavi edilen güvercinin bir süre daha gözetim altında kalacağı öğrenildi.

Tüfekle vurulan güvercin otele sığındı

Tüfekle vurulan güvercin otele sığındı

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