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Tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Mardin'de yaralı halde bulunan köpek Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı - Veteriner hekim Nurettin Bozdağ: - "Baştan kuyruğa kadar vücudunun farklı bölgelerinde 27 saçma tanesi tespit edildi. Bunlar arasında yaşamsal açıdan çok kritik noktalarda saçma taneleri de var"

MARDİN (AA) - Mardin'de tüfekle ateş edildiği belirlenen köpek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesinin Nur Mahallesi'nde yaralı köpek bulunduğu ihbarını alan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, olay yerine gitti.

Daha önce kısırlaştırılan, aşıları yapılıp sağlık kontrolünden geçirildiği belirlenen 3 yaşındaki köpeğin, tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı tespit edildi.

Rehabilitasyon merkezine götürülen köpeğe ilk müdahalenin ardından gerekli tetkikler yapıldı.

Köpeğin vücuduna 27 saçmanın isabet ettiği belirlenirken, omuriliğine isabet eden saçmalar nedeniyle felç kaldığı belirtildi.

- "Yakın bir mesafeden ateş edilmiş"

Rehabilitasyon merkezinde görevli veteriner hekim Nurettin Bozdağ, yaralı köpeğin günlerdir aç ve şiddete maruz kaldığını gözlemlediklerini söyledi.

Gerekli tıbbi müdahaleyi yaptıklarını ve beslenmesini sağladıklarını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Baştan kuyruğa kadar vücudunun farklı bölgelerinde 27 saçma tanesi tespit edildi. Bunlar arasında yaşamsal açıdan çok kritik noktalarda saçma taneleri de var. Saçmaların çıkarılma ihtimali yok. Hem sayı olarak çok fazla hem de çok küçük. Bazı kritik noktalara müdahale etme şansımız zaten yok. Bu bağlamda bizi aşan durumlar olabilir. Farklı fakültelerdeki hocalarımızla istişare yapacağız. Uygun görüldüğü takdirde muhtemelen Ankara veya İstanbul'a sevk edeceğiz."

Bozdağ, köpeğin şiddetli ağrı çektiğini ve gözyaşı döktüğünü ifade ederek, "Ciddi manada acı içinde şu an. Öyle anlaşılıyor ki; yakın bir mesafeden ateş edilmiş." dedi.

Köpeğin küpeli ve sağlıklı bir şekilde doğaya salındığını, hiçbir zararının bulunmadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu hayvanımıza öldürürcesine, canice müdahalede bulunmuş. Üzülerek söylüyorum bunu. Bu doğa sadece bize ait değil, yeryüzünde başka canlılara da yaşam hakkı tanımamız lazım. Lütfen duyarlı olalım, lütfen başkalarına da yaşam hakkı tanıyalım."

Merkez personelinden Yasin Vuralalp, bir köpeğin kaza geçirdiği ihbarını aldıklarını, olay yerine gittiklerinde ise köpeğin tüfekle vurulduğunu gördüklerini söyledi.

Vuralalp, "Olay yerine gittiğimizde durumu çok kötüydü, susuz ve aç şekilde yatıyordu. Su ve yemek verdik. Bir yere atılmış, ölüme terk edilmişti resmen." ifadelerini kullandı.

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