Tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen köpek, tedaviye alındı.
Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı bir köpeğin bulunduğunu farketti.
Vatandaşların ihbarıyla bulvara gelen belediye ekipleri, köpeği Manavgat Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü.
Burada tedaviye alınan köpeğin, av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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