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Tüfekle vurulan pazarcı, yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de çıkan tartışmada, kendisi gibi pazarcılık yapan Mehmet Eroğlu (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Turgay Celat (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tüfekle vurulan pazarcı, yaşam savaşını kaybetti

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de çıkan tartışmada, kendisi gibi pazarcılık yapan Mehmet Eroğlu (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Turgay Celat (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen cumartesi akşamı Sümer Mahallesi Yörükoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Mehmet Eroğlu ile Turgay Celat arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Eroğlu av tüfeğiyle ateş ederek Turgay Celat'ı yaraladı. Eroğlu olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Turgay Celat, vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eroğlu da, polis ekipleri tarafından Dede Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Eroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hastanede tedaviye alınan Turgay Celat ise bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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