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Tüfekle vurulan yaralı doğana tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı bulunan doğan, tedaviye alındı.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı bulunan doğan, tedaviye alındı. Doğanın av tüfeğiyle vurulup yaralandığı tespit edildi.

İlçeye bağlı Elmalı ve Susuz köylerinde devriye gezen Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide yaralı bir doğan olduğunu gördü. Ekipler, yaralı doğanı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti. Yaralı doğan, DKMP ekiplerince getirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekimler Hasan Katık ve Gökçen Çalışkan tarafından tedaviye alındı.

'GETİRİLMESEYDİ ÖLEBİLİRDİ'

Veteriner Hekim Gökçen Çalışkan, jandarmanın duyarlılığı sayesinde yaralı doğanın hayatta olduğunu belirterek, "Jandarma bulup getirmeseydi bu şekli ile avlanıp karnını doyurması oldukça zor olduğu için yaşamını kaybedebilirdi. İlk tedavisini yaptıktan sonra et alıp verdiğimizde ilk anda yemekte oldukça güçlük çekti. Bir kısım elimizle yedirdikten sonra hareketleri iyice normale dönmeye başladı. Acı çekmemesi için ön müdahaleyi yaptık. Kars Veteriner Fakültesi yetkilileri ile hocalarımızla görüştük. Tedavisi orada sürecek. Duyarlı jandarmamıza da teşekkür ediyoruz. Yakalayıp getirmeseydi kesinlikle ölüme terk edilmiş olurdu" dedi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişişlerce av tüfeğiyle vurulup yaralandığı tespit edilen yaralı doğan, ilçedeki ilk tedavisinin ardından, Kars Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Yaralı hayvanın, tedavisinin sürüdüğü belirtildi.

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