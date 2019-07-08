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Tüfekle vurularak öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) toprağa verildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) toprağa verildi. Eşini ve genç yaştaki oğlunu toprağa veren Ümmü Alkan'ın, "Ben doyamadım, doysun kara topraklar" diyerek feryat etmesi üzüntü yarattı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Öztürk, 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Mehmet Öztürk, yanında getirdiği tüfekle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı ağır yaraladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölen amca- yeğen için bugün Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmet ve Süleyman Alkan'ın cenazeleri, Kocadere Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze töreninde Süleyman Alkan'ın eşi Azize Alkan ile Ahmet Alkan'ın annesi Ümmü Alkan, gözyaşı göktü. Anne Ümmü Alkan'ın, "Dayanacak gücüm kalmadı Ahmet'im. Ben doyamadım Ahmet'ime, doysun kara topraklar" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Öğle namazın sonrası kılınan cenaze namazının ardından amca yeğenin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Mehmet Öztürk'ü yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

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