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Tüfekle yaralama şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarlasından sulama borularını aldığını ileri sürdüğü Bekir Ertek'i (61) tüfekle vurarak ağır yaralayan İbrahim Ç.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarlasından sulama borularını aldığını ileri sürdüğü Bekir Ertek'i (61) tüfekle vurarak ağır yaralayan İbrahim Ç. (50), damadının otomobili ile kaçmaya çalışırken, yaşanan kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 07.30 sıralarında, ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesi'ndeki mezarlık yanında meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan İbrahim Ç., tarlasından sulama borularını aldığını ileri sürdüğü Bekir Ertek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Ç., Ertek'i tüfekle kasık ve bacağından vurup, yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bekir Ertek önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne oradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesi'ne sevk edildi. Saçmaların atardamarına geldiği öğrenilen Ertek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İbrahim Ç.'nin damadının otomobilini alarak Konya kent merkezi yönüne kaçtığını tespit etti. Otomobilin plakasını belirleyen jandarma polisle paylaştı. Kameralardan İbrahim Ç.'nin kent merkezine geldiğini gören polis, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliyi merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim Ç.'nin suç aleti tüfeği tandıra attığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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