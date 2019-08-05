Tüfekle yaralanan av köpeği tedavi edilecek

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tüfekle vurulduğu belirtilen av köpeği tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bacaklarından ve kafasından yaralı köpeği görünce durumu, hayvanın sahibi Adalet Doğan ile Turgutlu Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye gelen belediye hayvan barınağı yetkilileri, köpeğin vücudunda av tüfeğine ait saçma tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Adalet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cesi" adlı av köpeğini yavruyken sahiplendiğini söyledi.

Cesi'nin 6 yaşında olduğunu aktaran Doğan, "Mahallemizin maskotu gibiydi. Eşim zaman zaman ava giderken yanında götürürdü. Hiç kimseye zararı yoktu, tüfekle vurmuşlar. Kafası ve ayakları saçmalardan dolayı kötü olmuş. Tedavi edildikten sonra evimize getireceğiz." diye konuştu.

Doğan, köpeğine ateş edenlerin bulunmasını istediğini belirtti.

