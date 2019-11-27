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Tüfekli iki soyguncu, marketteki paraları alarak kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 22:12 | Son Güncelleme

Konya'da bir market zincirinin şubesine giren yüzlerinin bir kısmı boyunlukla kapalı tüfekli 2 soyguncu, kasiyerden paraları alarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Yüzlerinin bir kısmını boyunlukla kapatan 2 soyguncu, ellerinde tüfekle içi girdi. Ardında tüfeğin namlusunu kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kasiyer de korkup, kasadaki paralı verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncular, para olmadığını anlayınca, kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, soyguncuların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya market zinciri soyguncu

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