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Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi...

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

25 yıllık evliliklerini dostça bitirdiklerini söyleyen Etkin Ünal ile Tugay Kerimoğlu, artık iki yabancı oldu. Boşanma sonrası dondurduğu instagram hesabını yeniden açan Kerimoğlu, ilk iş olarak eski eşini sildi  

Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi...

Geçtiğimiz ay 25 yıllık evlilikleri tek celsede biten eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın dostluğu da mazide kaldı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi.

Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Tugay Kerimoğlu, boşanma öncesinde kapattığı instagram hesabını geçtiğimiz gün yeniden açtı. 103 bin takipçisi olan Kerimoğlu, hesabını açar açmaz ilk iş olarak eski eşini takipten çıkardı. Parmakla gösterilen evliliklerini bitirerek herkeste şok etkisi yaratan çift, böylece iki yabancı olduklarını gözler önüne serdi.

ÇOCUKLAR BİRLEŞTİREMEDİ

Birbirlerini görmek dahi istemeyen eski eşler, İngiltere'de yaşayan oğullarının yanına bile ayrı zamanlarda gidiyor. Etkin Hanım, boşanma davasının hemen ardından soluğu kızıyla birlikte Londra'daki oğlunun yanında almıştı. Yeni yıla İngiltere'de çocuklarıyla birlikte giren Ünal, geçtiğimiz günlerde yurda döndü. Bunun üzerine Tugay Kerimoğlu da Berke'yi görmek için önceki gün İngiltere'ye uçtu. Berke ile hasret gideren eski futbolcu, oğlunun fotoğrafını instagram'da paylaştı. Eski eşlerin evlilikle birlikte dostluklarının da sona ermesi, sevenlerini üzdü.

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tugay kerimoğlu Etkin Ünal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence hala bunlar birbirine buram buram aşık da ondan öyle yapıyorlar
Evliliğin önünde ne varsa onu o bitirir...
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