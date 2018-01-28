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Tugay Kerimoğlu ile boşanan Etkin Ünal ilk kez konuştu 'Arkadaşları onu değiştirdi'

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 13:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, 25 yıllık eşi Etkin Ünal'dan ayrıldı. İlk kez röportaj veren Ünal, 'Arkadaşları onu çok değiştirdi' dedi.

Tugay Kerimoğlu ile boşanan Etkin Ünal ilk kez konuştu 'Arkadaşları onu değiştirdi'

Tugay Kerimoğlu ve Etkin Ünal boşanma sürecinin ardından hep sessiz kaldılar.Haklarında bir sürü yorum yapıldı. Boşanma sebepleri olarak Tugay Kerimoğlu'nun Etkin Ünal'ı aldattığı bile ileri sürüldü.

'ARKADAŞLARI ONU DEĞİŞTİRDİ'
Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na açıklamalar yapan Ünal, 'Hayatımıza giren saçma sapan insanlar Tugay'ı değiştirdi. Görüşmesini istemediğim arkadaşları vardı. Bunu ona söyledim kabul etmedi. Zaten biz ayrılınca o arkadaşlarıyla da görüşmeye başlamış' dedi.

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'2 YIL HİÇBİR ŞEY YAPMADI, AYNI EVİN İÇİNDEYDİK'
Bu evlilikte kimse kimseyi yarı yolda bırakmadı. Öyle görülmesin. Yorgunluklar vardı 19 yaşından beri. Yol bitince kimse yeniden yol inşa etmeye çalışmadı.

Ben Tugay’dan bekledim, o benden bekledi. Ama herkes yorgundu. Yapacak hiçbir şey yok. Her şey gayet iyiydi. Tugay buraya altyapı sorumlusu olarak geldi. 6 ay sonra da Galatasaray’da Hagi’nin yardımcısı oldu. Çok başarılı olamadılar. Mancini geldi.

Onun yardımcılığını yaptı. Ben bu konularda ona her zaman destektim. Çünkü doğru seçimlerdi. Sonrasında Şanlıurfaspor’dan teklif geldi. Oraya gitmesi konusunda da destek oldum. 5 ay kaldı orada. Urfa’dan geldikten sonra 2 sene hiçbir şey yapmadı. 7/24 aynı evin içindeydik.
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Ve hayatımıza benim onaylamayacağım, Tugay’ı değiştirmeye meyilli, saçma sapan insanlar girmeye başladı. Baktım hafif hafif değişmeler başladı. Önce takmadım. “Değişmez benim kocam” dedim. Ama geçen mayıs ayında ayrılma kararı aldık.

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Anahtar Kelimeler:
tugay kerimoğlu Etkin Ünal

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