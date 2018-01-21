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Tugay Kerimoğlu'nun eşinden boşanma sebebi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 9 saat önce

Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu'nun (Etkin Ünal)  25 yıllık evliliği çocukları Berke ve Melisa'ya rağmen geçen ay tek celsede bitmişti

Tugay Kerimoğlu'nun eşinden boşanma sebebi belli oldu

Posta Gazetesi'nin 'Yerin Kulağı Var' köşesinde yer alan habere göre, Tugay Kerimoğlu genç bir kadına aşık olmuş. Bu nedenle boşanmışlar.

Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti.

''UZAK DURSUN''

Etkin Ünal, geçen hafta yaptığı paylaşımda ''Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun'' ifadelerini kullandı.

ETKİN ÜNAL KİMDİR?

Etkin Ünal, Galatasaray kadın basketbol takımının eski oyuncularındandır ve hatta bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Ünal 1992 yılında Tugay Kerimoğlu evlendi. Çiftin Berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift 25 yıllık evliliğin ardından boşandı.

TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Galatasaray Spor Kulübü'nün efsanevi isimlerinden birisi olan Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına da Galatasaray alt yapısında başladı. 12 sene sarı kırmızılı formayı giyen ve ardından Avrupa'da Glasgow Rangers ardından Blackburn Rovers takımlarında oynadı. Oynadığı takımlarda büyük başarılara imza atan Tugay Kerimoğlu 1992 yılında Etkin Ünal ile evlendi. Futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Manchester City A2 ve Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğü yaptı. Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörlük görevine getirildi. Tugay Kerimoğlu aslen Trabzonlu.

Oynadığı Profesyonel Takımlar :
1987-1999 – Galatasaray
1999-2001 – Glasgow Rangers
2001-2009 – Blackburn Rovers

Çalıştırdığı takımlar :
2009-2010 – Manchester City A2
2010-2011 – Galatasaray (A2 , Yrd. Antrenörü)
2013- 2013 – Blackburn Rovers (Maç Analisti)
2013 – – Türkiye U20 MilliTakımı Genel Koordinatörü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
her şey para ???? ya bakar standart düştü 25 yıl sonra mı anladın tanıdım
Ateş olmayan yerden duman cıkmaz
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