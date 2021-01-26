Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! 'Annesi görse tanımaz'

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.

Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğba Altıntop, bugün yaptığı paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.



Takipçileri paylaşımın altına, 'Bu kim?', 'Annesi görse tanımaz' şeklinde yorumlarda bulundu.