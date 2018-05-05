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Tuğba Ekinci: Beni kimse taciz etmedi, tacize uğrayan kesin adama yüz vermiştir!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

"Türk erkeği asildir, kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Türkiye'de kadınların "yüz verdikleri için" taciz edildiğini iddia etti.

Tuğba Ekinci

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Şarkıcı Tuğba Ekinci, Türkiye'de kadınların "yüz verdikleri için" taciz edildiğini iddia etti.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Türkiye'de kadınların "yüz verdikleri için" taciz edildiğini iddia etti.
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Kendisini bugüne dek kimsenin taciz etmediğini savunan Ekinci, "Türk erkeği asildir.

Kendisini bugüne dek kimsenin taciz etmediğini savunan Ekinci, "Türk erkeği asildir.
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Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu" ifadesini kullandı.

Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu" ifadesini kullandı.
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Posta 'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Ekinci, “Zengin bir kadın mısınız?” sorusuna, “Ruhen çok zenginim. Ayağımı yorganıma göre uzattım hep.

Posta 'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Ekinci, “Zengin bir kadın mısınız?” sorusuna, “Ruhen çok zenginim. Ayağımı yorganıma göre uzattım hep.
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Hiçbir zaman maddiyatçı olmadım. Oturduğum yerde kalırım, yıllarca aynı eşyayı kullanırım.

Hiçbir zaman maddiyatçı olmadım. Oturduğum yerde kalırım, yıllarca aynı eşyayı kullanırım.
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Her markadan mutlaka bir şeyim vardır. Özel günlere saklarım. Çantaya verilen parayla reklam yapmak büyük görgüsüzlük.

Her markadan mutlaka bir şeyim vardır. Özel günlere saklarım. Çantaya verilen parayla reklam yapmak büyük görgüsüzlük.
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Zenginlik nedir, görgüdür. Fakirlik görgüsüzlüktür. Görgüsüzse insan, sonradan parayı bulduğunu anlarlar” yanıtını verdi.

Zenginlik nedir, görgüdür. Fakirlik görgüsüzlüktür. Görgüsüzse insan, sonradan parayı bulduğunu anlarlar” yanıtını verdi.
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“Tacize uğradınız mı hiç?” sorusunu da yanıtlayan Ekinci, “O konu çok yalan. Türk erkeği asildir.

“Tacize uğradınız mı hiç?” sorusunu da yanıtlayan Ekinci, “O konu çok yalan. Türk erkeği asildir.
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Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu.

Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu.
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Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir” ifadelerini kullandı.

Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir” ifadelerini kullandı.
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'Komşum taciz ediyor, devlet beni korusun' demişti!

'Komşum taciz ediyor, devlet beni korusun' demişti!
2015 yılında komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk olan Tuğba Ekinci, komşusunun kendisini küfür ederek taciz ettiğini iddia ederek koruma talep etmişti.
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Tuğba Ekinci taciz

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