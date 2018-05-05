Tuğba Ekinci: Beni kimse taciz etmedi, tacize uğrayan kesin adama yüz vermiştir!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Türkiye'de kadınların "yüz verdikleri için" taciz edildiğini iddia etti.

Tuğba Ekinci

1 / 20 Şarkıcı Tuğba Ekinci, Türkiye'de kadınların "yüz verdikleri için" taciz edildiğini iddia etti.

2 / 20 Kendisini bugüne dek kimsenin taciz etmediğini savunan Ekinci, "Türk erkeği asildir.

3 / 20 Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu" ifadesini kullandı.

4 / 20 Posta 'dan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Ekinci, “Zengin bir kadın mısınız?” sorusuna, “Ruhen çok zenginim. Ayağımı yorganıma göre uzattım hep.

5 / 20 Hiçbir zaman maddiyatçı olmadım. Oturduğum yerde kalırım, yıllarca aynı eşyayı kullanırım.

6 / 20 Her markadan mutlaka bir şeyim vardır. Özel günlere saklarım. Çantaya verilen parayla reklam yapmak büyük görgüsüzlük.

7 / 20 Zenginlik nedir, görgüdür. Fakirlik görgüsüzlüktür. Görgüsüzse insan, sonradan parayı bulduğunu anlarlar” yanıtını verdi.

8 / 20 “Tacize uğradınız mı hiç?” sorusunu da yanıtlayan Ekinci, “O konu çok yalan. Türk erkeği asildir.

9 / 20 Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu.

10 / 20 Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir” ifadelerini kullandı.

11 / 20 'Komşum taciz ediyor, devlet beni korusun' demişti! 2015 yılında komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk olan Tuğba Ekinci, komşusunun kendisini küfür ederek taciz ettiğini iddia ederek koruma talep etmişti.

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